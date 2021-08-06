Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yapan bordo beyazlı takım, 5'e 2 top kapma, core idmanı ve düz koşu çalışması gerçekleştirdi.Antrenmanda ,sakatlığı devam eden Fatih Kurucuk takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Takım, akşam saatlerinde yapacağı idmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı