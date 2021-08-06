Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yapan bordo beyazlı takım, 5'e 2 top kapma, core idmanı ve düz koşu çalışması gerçekleştirdi.Antrenmanda ,sakatlığı devam eden Fatih Kurucuk takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Takım, akşam saatlerinde yapacağı idmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak.


Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Fenerbahçe, Caner Erkin'in yerini hemen doldurdu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varıldı
Fenerbahçe, Caner Erkin'in yerini hemen doldurdu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya varıldı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Yusuf Güney Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:40:27. #1.15#

title