Hatayspor'da 5 yabancı futbolcu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi
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Hatayspor'da 5 yabancı futbolcu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi

18.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:38
Hatayspor'da 5 yabancı futbolcu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un 5 yabancı futbolcusu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un 5 yabancı futbolcusu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adama Traore ve Youssouf Kone Mali, Strahil Popov Bulgaristan, Aaron Salem Boupendza Gabon, kaleci Munir Mohand Mohamedi ise Fas milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.

Açıklamada, futbolculara milli takımlarındaki görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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