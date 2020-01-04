Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı

04.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:18

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla önceki gün gözaltına aldığı 33 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen adreslere önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 33 şüpheli yakalanmış, operasyonda 150 kilogram plaka esrar, 20 kilogram kubar esrar, 115 bin uyuşturucu hap ile 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA