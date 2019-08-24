Haliliye'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

24.08.2019 12:49

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımı yapılıyor.



Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen yardımlar devam ediyor. Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ekipler ilçede ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımı yapılıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi aileye giyecek yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi aileler yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Haliliye Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini sundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA