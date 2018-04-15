Halep'te İran'a Ait Askeri Üste Patlama: 20 Subay Öldü

Halep'in güneyindeki Azan Dağı'nda bulunan İran Askeri Üssü'nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

AMBULANS VE KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Halep'in güneyindeki Azan Dağı'nda bulunan İran Askeri Üssü'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

20 İRANLI SUBAY HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayı da yaralı olduğu belirtildi. Bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığı kaydedildi.