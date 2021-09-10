Hakkari'de polisler miniklere hediye dağıttı
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilkokula başlayan öğrencilere hediye dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilkokula başlayan öğrencilere hediye dağıttı.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, polis ekiplerinin güvenlik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de eğitimden spora birçok alanda, özellikle genç nesillere farkındalık oluşturduğunu söyledi.
Çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür eden Gür, etkinliğin çocukları sevindirdiğini kaydetti.
Emniyet müdür yardımcıları da başarılı olmaları için öğrencilere öğütler verdi.
Polisler, öğrencilerin okula adaptasyonunu artırmak amacıyla, 300 öğrenciye, okul çantası, kırtasiye seti hediye etti.
Çocuklar, polislerle fotoğraf çektirdi.
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri