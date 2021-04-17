Hadise'den açıklama
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Hadise'den açıklama

Hadise'den açıklama
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hadise, iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi
Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım

Hadise, iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zarrab ile ilişki yaşadığı iddialarını sert bir dille yalanlayarak hukuki yollara başvuracağını ifade etti. İşte Hadise'nin açıklaması: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla, bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla."

SEVGİLİDEN DESTEK

Hadise'ye bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım'dan da destek geldi. Yıldırım, şarkıcının açıklamasını Instagram hesabından paylaşarak sevgilisine destek oldu.

Kaynak: Hürriyet

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