Üye Girişi
Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail yanlısı gazetecilere tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilere tepki göstererek, Gazze konusunda onları 'ikiyüzlü' davranmakla suçladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilere tepki göstererek, Gazze konusunda onları "ikiyüzlü" davranmakla suçladı.

X sosyal medya hesabından ülkesindeki İsrail destekçisi gazetecileri eleştiren Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel basının bazı kesimleri, ilericiliğe ve hükümetime duydukları nefretle, soykırımcı Netanyahu'nun soykırım şikayetini antisemitizm etiketi altında gizleyerek bana karşı yaptığı saldırıyı büyük harflerle yazmaya karar verdiler. (ABD'de bağımsız Vermont Senatörü) Bernie Sanders'ın bu tür ahlaksız savunmalara verdiği cevabı destekliyorum."

Kolombiya'daki geleneksel ve sağ ağırlıklı medya, Cumhurbaşkanı Petro'nun, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin eleştirilerini çoğunlukla görmezlikten gelirken, Netanyahu'nun "Antisemitizm" sözlerine ise manşetten yer verdi.

Petro, 12 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine yönelik "Antisemitizm" suçlamasına "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıt vermişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kolombiya İsrail Gazze İnsan Hakları Medya Politika Dünya Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

Bakmadan Geçme

Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2024! 20 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs okullar ve iş yerleri tatil mi? #128197 14 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024? 14 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 14 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Aston Villa Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) A.Villa Liverpool maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680
CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title