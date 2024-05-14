Afganistan'da Kadınların Sesini Duyuran Radyo Kanalı

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde çalışanlarının çoğu kadın olan radyo kanalı, daha geniş coğrafyada yayın yapmayı hedefliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 89,3 frekansıyla yayın yapan 10 radyodan biri olan Radyo Mehran'ın 10 çalışanından 7'si kadın.

Tüm hafta günlük 18 saat yayın yapan radyodaki programlarda, ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, ahlakın faziletleri, tarih ve edebiyat konuları işleniyor.

Anne-çocuk sağlığı ile kadın odaklı programlar da radyonun popüler yayınları arasında yer alıyor.

Radyonun yayın akışında, Afganistan ve dünya genelinde meydana gelen olayların aktarıldığı haber bültenleri ile siyaset ve spor programları bulunuyor.

Ayrıca senaryosunu çalışanların yazdığı ve seslendirdiği birkaç radyo tiyatrosu yayınlanıyor.

Komşu vilayetlere açılmak istiyorlar

Kadın ve erkek çalışanlar, yayınlarını farklı saatlerde yapıyor. Kadınlar, radyoda Geçici Hükümetin uyguladığı kurallar çerçevesinde çalışıyor.

Radyo, ağırlıkla Özbekçe olmak üzere Darice (Farça'nın Afganistan'da konuşulan lehçesi), Peştuca ve Türkmence yayın yapıyor. Haftanın 4 günü sokak röportajları da yapılarak güncel konular hakkında Cüzcan halkının nabzı tutuluyor.

Yayın hayatına 2019'da başlayan Radyo Mehran yetkilileri, gelecek günlerde Sar-e Pol, Faryab, Herat, Belh gibi çevre vilayetlerde de yayın yapmak istediklerini, bunun için sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"Kadınların sesi olmak istiyoruz"

Radyo Mehran'ın kurucusu Cüzcanlı gazeteci Mahbub Mehran'ın eşi Nebila Mehran, radyo müdürü olarak çalışıyor.

Nebila Mehran, "Radyo Mehran kadınlar için açıldı. Cüzcan kadınlarının sesi olmak istiyoruz. Burası kadınların seslerini duyurabilecekleri bir mecra. İleride kadın katılımının daha fazla olduğu faaliyetleri artırmak istiyoruz." dedi.

Radyo Mehran'da 3 yıldır çalışan Sadiye Nazeri de haftanın 4 günü anne-çocuk sağlığı konusunda misafir ettiği konuklarıyla yayınlar yapıyor.

Afgan halkının günlük hayat pratiklerine dair bilgi içerikli programlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Nazeri, insanlardan olumlu dönüşler aldığını kaydetti.

Nazeri, "Burada bilgi içerikli programlar yapıyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz ve bu durum bizim için çok faydalı. Konuklarımız aracılığıyla sadece biz değil dinleyicilerimiz de yeni şeyler öğreniyor. Çalışabildiğimiz böylesi bir radyonun olmasından çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer çalışan Süheyla Karger ise 5 yıldır radyoda görev yaptığını, hem teknik ekibe destek verdiğini hem de radyo tiyatrosunun senaryolarını yazdığını söyledi.

Karger, "Medya alanında çalışmaktan ve insanların sesini ulaştırmaktan son derece mutluyum." diye konuştu.