Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme hakkında Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.