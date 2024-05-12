Üye Girişi
Haberler

İranlı Siyaset Bilimci Sadık Zibakelam Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Sadık Zibakelam, rejime karşı propaganda ve siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymak suçlamalarından yargılandığı 3 davada kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Sadık Zibakelam, "rejime karşı propaganda" ve "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymak" suçlamalarından yargılandığı 3 davada kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Zibakelam'ın yargılandığı 3 davada verilen hapis cezaları onandı.

Onanan kararlara göre, Zibakelam, "rejime karşı propaganda" faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay hapis ve 2 yıl siyasi parti ve siber alandaki faaliyetlerden men cezasına çarptırıldı.

İranlı siyaset bilimi profesörü Zibakelam, "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymaktan" yargılandığı 2 davada da toplam 18 ay hapse mahkum edildi.

Kararların onanmasının ardından Zibakelam'ın tutuklandığı bildirildi.

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Zibakelam, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde gösteriler sırasında 9 yaşındaki bir çocuğun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Kasım 2022'de yayımladığı yazısında, "yetkililerin olayla ilgili açıklamalarının mantıksız olduğu" yorumunda bulunmuştu.

Zibakelam, Temmuz 2023'te de Tahran Ceza Mahkemesi tarafından 2022 yılında başlayan ve 2023'ün ilk aylarına kadar devam eden ülke genelindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarına ilişkin "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak amacıyla yalan bilgi yaymak" suçlamasıyla 1 yıl hapse çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Siyaset İran Hukuk Medya Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Maçı canlı (HD) izleme linki! 26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Ocak tarihi hangi burç olur? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam yapılacak mı, yüzde kaç zam yapılacak? Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title