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KADEM'den Avukat Canan Sarı'ya Destek Açıklaması

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı avukat Canan Sarı'ya yönelik medyada çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Sarı'ya yönelik ithamların gerçeklik payı olmadığı vurgulandı ve destek mesajı verildi.

Kadın ve Demokrasi Vakfından (KADEM), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı avukat Canan Sarı'ya yönelik medyada yer alan haberler üzerine açıklama yapıldı.

KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren avukat Canan Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Avukat Canan Sarı, KADEM'in 'Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme' hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur! Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir."

Kaynak: AA / Güncel

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