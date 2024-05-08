Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Yayın hayatına 7 Mayıs 1924'te başlayan ve Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesinin 100'üncü kuruluş yıldönümü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın üstlendiği etkinlik, Zeynep Oral ve Selçuk Yöntem'in okuduğu Aziz Nesin'in "Merhaba" şiiriyle başladı.

Cumhuriyet gazetesinin kuruluşundan bugüne serüvenini anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Türkiye'nin Cumhuriyet gazetesiyle aynı yaşta olduğuna dikkati çekerek, "Cumhuriyet gazetesi Türkiye'nin 100 yıllık gelişmelerine ve olaylarına bizzat tanıklık etmiştir. Bir bakıma Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası niteliğindedir. Bu gazetenin kuruluşunu sağlayan, adını koyan, yayınlanması için gerekli yardımları ve maddi desteği yeri geldiğinde kendi cebinden veren, istikametini çizen büyük Atatürk'tür." dedi.

Coşkun, gazetenin kurucusu Yunus Nadi'nin ilk sayısında bahsettiği temel ilkeleri işaret ederek, Cumhuriyet gazetesinin 100 yıl boyunca bu ilkelerden ayrılmadan yayın hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

"İnternet sitemizi her gün 2,5 milyon kişi takip etmekte"

Cumhuriyet gazetesinin teknolojik ve dijital gelişmelere de hızla ayak uydurduğunun altını çizen Coşkun, "İnternet gazeteciliğinde büyük adımlar attık. Bugün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesini her gün 2,5 milyon kişi takip etmekte, bu sayı aylık oranda 75 milyona ulaşmaktadır. Bu başarıyı genç arkadaşlarımız sayesinde yaptık." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen Ergür'ün de konuşma yaptığı etkinlikte, Başak Doğan'ın kuruculuğunu yaptığı "Chromas" korosunun dinletisi ve Müjdat Gezen'in tek kişilik gösterisi gerçekleştirildi.

Serra Menekay'ın yazıp Aysim Dolgun Ildız'ın bestelediği "Cumhuriyet Marşı"nın tüm katılımcılar tarafından okunduğu etkinlik, usta piyanist Fazıl Say'ın klasik müzik konseriyle son buldu.

Etkinliğe katılanlar arasında Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra iş, sanat ve basın dünyasından çok sayıda kişi yer aldı.