Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024 Başlıyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yarın başlayacak "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024"te Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu uluslararası forum ile Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek forumda 80'i aşkın ülkeden konuk ve uzmanlar bir araya gelecek. Foruma, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Malezya, Türkiye, İran, Libya ve diğer İİT ülkelerinin temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Forum; helal ürün, hizmet, yatırım ve altyapı projelerinin tanıtılacağı "Russia Halal Expo"nun açılış seremonisiyle başlayacak. Fuarda dünyanın her yerinden getirilen 4 bin 500 helal standartlı ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak, İslam dünyasının önde gelen üretici firmalarına ait helal sertifikalı gıda, giyim, aksesuar, kozmetik ve diğer tüketim malları satın alınabilecek.

Kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek

Forumda gezi, moda gösterileri ve genç şefler turnuvası gibi kültürel etkinlikler de organize edilecek.

Ziyaretçiler, "Modest Fashion Day"de İslami modadaki son yenilikler ve farklı ülkelerdeki tanıtım fırsatları hakkında bilgi edinebilecek.

Forum kapsamında çeşitli ülkelerden şeflerin katıldığı yarışma da düzenlenecek. "Yunus Ahmetzyanov Uluslararası İslam Ülkeleri Genç Şefler Turnuvası"nda yemek pişirme kültürünü sanata dönüştüren uluslararası şefler yarışacak.

Uluslararası emlak pazarı fuarı ilk kez gerçekleştirilecek

Forum, "Uluslararası Emlak Pazarı (IPM) Fuarı"na da ilk kez ev sahipliği yapacak.

Mimarların, yatırımcıların, finans kuruluşlarının ve şirketlerin gayrimenkul, inşaat, tasarım ve şehircilik alanındaki potansiyel ve hizmetlerini tanıtacakları fuara, Afrika, Orta ve Doğu Asya'dan şirketlerin katılımı bekleniyor.

Fuar, uluslararası inşaat ve emlak piyasası ile sektör eğilimleri hakkında daha fazla bilgi edinme ve etkili iş bağlantıları kurma fırsatı sağlayacak.

İslami finanstan yatırıma, sanayiden lojistiğe, turizmden teknolojiye, tıptan spora ve helal endüstriden medyaya kadar birçok farklı alanda oturumların düzenleneceği forum 19 Mayıs'ta sona erecek.