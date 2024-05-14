CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ayten Gökçer için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden oyuncu Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden oyuncu Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.