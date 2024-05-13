Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile görüştü

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile görüştü.

AA Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette Peru ile Topaloğlu sportif iş birliğini değerlendirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında Anadolu Ajansı Spor Kulübünü (AASK) kurduklarını anımsatan Peru, federasyon ile kulüp arasında iş birliği gerçekleştirerek Türk sporuna katkı vermek istediklerini belirtti.

Mete Gazoz başta olmak üzere okçuların başarılarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Peru, "Okçuluğu AA Spor Kulübünün branşları arasında planlıyoruz. İki kurum arasındaki iş birliğini geliştirerek önceliğimiz, çalışanlarımız ve çocukları olmak üzere başarılı sporcular yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Abdullah Topaloğlu da Türk okçuluğunun dünyada örnek gösterilen bir başarı grafiğinin oluştuğunu kaydetti.

Planlı ve sistemli programlarla sürdürülebilir bir başarı yakaladıklarını anlatan Topaloğlu, "Okçuluğun yaygınlaşması ve altyapı havuzumuzdaki sporcunun artması için projeler uyguluyoruz. AA Spor Kulübünün okçuluk branşında da faaliyet gösterecek olması bize güç katar. İş birliği ve ortak projelerde her zaman çalışabiliriz." diye konuştu.

Görüşmenin ardından Oğuz Enis Peru, Abdullah Topaloğlu'na AA'nın 2023 yıllığını hediye etti.