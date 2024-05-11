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Gary Lineker: Gazze'deki çocukların öldürüldüğü görüntüleri izledikçe ağlıyorum

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Eski İngiliz futbolcu ve BBC'nin spor programı sunucusu Gary Lineker, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar konusunda sessiz kalamayacağını ve hayatı boyunca daha kötüsüne tanık olmadığını belirterek, çocukların öldürüldüğü görüntüleri izledikçe sürekli ağladığını ifade etti.

Eski İngiliz futbolcu ve BBC'nin spor programı sunucusu Gary Lineker, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar konusunda sessiz kalamayacağını ve hayatı boyunca daha kötüsüne tanık olmadığını belirterek, çocukların öldürüldüğü görüntüleri izledikçe sürekli ağladığını ifade etti.

Gazeteci Mehdi Hasan'ın Zeteo'daki programına katılan BBC yorumcusu Lineker, Gazze'deki insani krize ilişkin konuştu.

Lineker, Gazze'de yaşananları, "hayatı boyunca gördüğü en kötü şey" olarak niteledi ve İsrail'in saldırılarında öldürülen çok sayıda çocuğun görüntüsünü izlediğini anlattı.

Eski futbolcu Gary Lineker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilirsiniz, aslında bu mevzu beni doğrudan ilgilendirmiyor. Müslüman değilim. Yahudi değilim. İsrailli değilim. Filistinli değilim. Dolayısıyla, tamamen dışarıdan tarafsız bakış açısıyla yaklaşıyorum. Hayatım boyunca daha kötüsünü gördüğüm bir şey düşünemiyorum. Çocukların her gün hayatlarını kaybettiğine dair sürekli görüntüler var. Hepimiz 7 Ekim'de Hamas olayının yaşandığını biliyoruz. Ancak şu anda orada onların (İsrail'in) yaptıklarına karşı sesinizi yükselttiğiniz anda Hamas destekçisi olmakla ya da bu tür şeylerle suçlanıyorsunuz. İnsanların sessiz kalması için çok yoğun lobi faaliyeti var."

Lineker, bu nedenle çoğu insanın Gazze'ye ilişkin sesini yükseltmekten neden çekindiğini anladığına işaret ederek, kendisinin Gazze'de yaşananlar konusunda sessiz kalamayacağını ve gördüklerinin son derece korkunç olduğunu dile getirdi.

"İsrail'in yaptığının yanlış olduğunu söylemek antisemitik değildir"

İngiliz spor programı sunucusu Lineker, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırı başlatacağının gündemde olduğuna dikkati çekerek, antisemitizm eleştirilerine de yanıt verdi.

Lineker, "İsrail'in yaptığının yanlış olduğunu söylemenin antisemitik olduğunu düşünmüyorum. Şu anda herkesin bunu nasıl böyle görmediğini anlayamıyorum. Sebep her ne olursa olsun, (olayları) her ne başlatmış olursa olsun, hepimiz biliyoruz ki dünyanın bu bölgesinin tarihi 7 Ekim'den çok daha öncesine dayanıyor." dedi.

Gazze'de yaşananların çok korkunç olduğunun altını çizen Lineker, "Sosyal medyada bazı görüntüleri gördüğümde sürekli ağlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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