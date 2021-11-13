Habitat Girişimcilik Haftası Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Global Girişimcilik haftası vesilesiyle Başkanlığımızca düzenlenen AB Fonları Kapsamında Girişimcilik Fırsatları Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımlarıyla 12 Kasım 2021 tarihinde çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Muhammed Adak, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan panelist olarak katıldılar.

STK'lar, üniversiteler, girişimciler, yatırımcılar, özel sektör, medya ve devlet kurumlarından 1000 katılımcının katılığı toplantıda AB Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Denetleme Kurumu, TUBİTAK ve KOSGEB'den yetkililer sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdiler.

Türkiye'de 2008 yılından beri her Kasım ayında 178 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), STK ve üniversitelerden oluşan 20 kurumun desteğiyle, bu sene GEN Türkiye ve Habitat Derneği genel koordinasyonunda düzenlenmektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet