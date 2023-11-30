Yunan devlet televizyonu ERT, canlı yayında skandal bir provokasyona imza attı. ERT, Türkiye'nin Trakya bölgesini Yunanistan renklerinde gösteren bir grafiği ekrana verdi. Televizyon, gelen tepkilerin ardından grafiği düzeltmek zorunda kaldı.

Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla servis etti

Yunanistan'

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Türkiye'nin Trakya'da yer alan topraklarını, Yunanistan renklerinde gösteren bir grafiği ekrana verdi. Skandala gelen tepkiler sonrasında ERT, grafiği düzeltti.

ERT 1'de dün akşam 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesi, Yunanistan renklerinde gösterildi.

Bir gün sonra düzelttiler

Kanalın bugünkü öğle bülteninde, Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.