Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla servis etti
Yunan devlet televizyonu ERT, canlı yayında skandal bir provokasyona imza attı. ERT, Türkiye'nin Trakya bölgesini Yunanistan renklerinde gösteren bir grafiği ekrana verdi. Televizyon, gelen tepkilerin ardından grafiği düzeltmek zorunda kaldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT, Türkiye'nin Trakya'da yer alan topraklarını, Yunanistan renklerinde gösteren bir grafiği ekrana verdi. Skandala gelen tepkiler sonrasında ERT, grafiği düzeltti.
ERT 1'de dün akşam 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesi, Yunanistan renklerinde gösterildi.
Bir gün sonra düzelttiler
Kanalın bugünkü öğle bülteninde, Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.