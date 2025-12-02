Haberler

Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var
Güncelleme:
Zorunlu trafik sigortasında hem prim tutarlarını hem de sürücülerin basamaklarını etkileyen yeni bir dönem başlıyor. Son açıklanan güncel tarifeyle birlikte poliçe bedelleri yeniden belirlendi ve 1 Ocak 2026'dan sonra yürürlüğe girecek önemli düzenlemeler duyuruldu. En düşük primin 15 bin TL'ye yükseldiği tabloda, bazı araç gruplarının sigorta maliyetinin 290 bin TL'yi aştığı kaydedildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

  • Zorunlu trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 1 oranında artış yapıldı.
  • İstanbul'da 31 koltuk ve üzeri otobüslerin sıfırıncı basamaktaki prim tutarı 290 bin 969 TL oldu.
  • Yeni basamak kuralları 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Türkiye'de tüm motorlu araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortasına ilişkin güncel prim tarifeleri Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlandı. Böylece hem bireysel araç sahiplerini hem de ticari işletmeleri yakından ilgilendiren rakamlar netlik kazandı.

İSTANBUL'DA 4. BASAMAKTAKİ SÜRÜCÜ İÇİN ALT LİMİT 15 BİN TL'Yİ AŞTI

Açıklanan verilere göre İstanbul'da otomobilini 4'üncü basamaktan sigortalatacak bir sürücünün, poliçe yaptırmadan trafiğe çıkması mümkün değil. Kentte bu basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 15 bin 60 TL olarak belirlendi. Sigorta yaptırmadan yola çıkanların ise yakalanmaları halinde hem idari para cezası alacağı hem de araçlarının trafikten men edileceği hatırlatıldı.

PRİMLERE ORTALAMA YÜZDE 1 ZAM

NTV'de yer alan habere göre, yeni tabloda trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 1 oranında artış yapıldığı görüldü.

  • İstanbul'da içten yanmalı motora sahip sıfırıncı basamaktaki (en riskli) sürücünün primi 45 bin 181 TL,
  • Aynı şehirde 8'inci basamaktaki (en düşük riskli) sürücünün primi ise 7 bin 530 TL olarak açıklandı.

Bu iki basamak arasındaki fiyat farkının yaklaşık yüzde 500 seviyesinde olduğu bildirildi.

Benzer şekilde:

  • Ankara'da en riskli sürücü primi 43 bin 902 TL, en düşük riskli sürücü primi 7 bin 317 TL,
  • İzmir'de ise aynı sınıfların primleri sırasıyla 42 bin 623 TL ve 7 bin 104 TL olarak kaydedildi.

TİCARİ TAKSİLERDE PRİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Taksi işletmecileri için zorunlu trafik sigortası bedelleri önceki döneme göre daha yüksek seviyelerde açıklandı.

  • İstanbul'da ticari taksilerde sıfırıncı basamak primi 121 bin 397 TL,
  • Sekizinci basamak primi ise 20 bin 233 TL oldu.

Ankara'da bu rakamlar 117 bin 961 TL – 19 bin 660 TL, İzmir'de ise 114 bin 526 TL – 19 bin 88 TL aralığında belirlendi.

OTOBÜSLERDE ZİRVE: 290 BİN TL'Yİ AŞAN PRİM

Özellikle yolcu taşımacılığı yapan büyük araçlarda tarifeler daha yüksek. İstanbul'da 31 koltuk ve üzeri otobüslerin sıfırıncı basamaktaki prim tutarı 290 bin 969 TL'ye çıkarken, sekizinci basamak için belirlenen tutar 48 bin 495 TL oldu.

BASAMAK KURALI DEĞİŞTİ

Sigorta Bilgi Merkezi'nin duyurduğu bir diğer önemli başlık ise basamak uygulamasında yapılan düzenleme oldu. Daha önce yeni bir araç satın alan herkes, önceki performansı ne olursa olsun poliçesini 4'üncü basamaktan yaptırmak zorundaydı. Bu durum, kaza yapmayan sürücüler için dezavantaj oluşturuyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

  • Sürücü hangi basamaktaysa, yeni aldığı araç da aynı basamaktan sigortalanacak. Örneğin; 8'inci basamakta yer alan hasarsız bir sürücü yeni bir otomobil aldığında artık poliçesi yine 8'inci basamaktan başlayacak.
  • Aynı şekilde, 1'inci basamaktaki yüksek riskli sürücüler de yeni araç alırken 4'üncü basamağa yükseltilmeyecek, poliçeleri yine 1'inci basamaktan düzenlenecek.

Mevcut aracını satıp yenisini alanlarda ise uygulama değişmedi; sürücüler hangi basamaktaysa oradan devam edecek.

ERKEN POLİÇE YENİLEYENLERE YENİ KURAL

Düzenlemede erken yenileme yapan sürücüler için de önemli bir değişiklik yer aldı. Yeni poliçesi henüz devreye girmeden kaza yapan kişilerin basamağı, önceki sistemde sabit kalıyordu. Ancak yeni genelgeyle birlikte, erken yenileme sonrası kaza yapılması durumunda sürücünün hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek.

1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sigortacılık düzenlemesinin amacı; hasarsız sürücüyü korumak, riskli sürücülere sağlanan avantajları geri çekmek olarak açıklandı. Yeni kuralların tamamının 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacağı duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com / Finans
