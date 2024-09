Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULAR

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Toprak Sağlam

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Yaşanan zor günler Seyran ve Ferit'i hayatın farklı yerlerine savurur. Sinan sayesinde daha mutlu olduğunu hisseden Seyran, herkesi şaşırtacak bir adım atarak ona evlilik teklif eder. Suna, kardeşine bu kararın büyüklüğünü anlatmaya çalışsa da Seyran kararından emindir. Ferit ise hayatına Diyar'ın girmesiyle geçmişinden biraz olsun uzaklaşmıştır. Ancak Seyran'ın hayatındaki gelişmelerin haberini almak onun için kolay olmaz. Orhan'ın hayatında yaşanan gelişme ise herkes için sürpriz olur. Beklenmedik bir tesadüf Seyran ve Sinan arasında gerginlik yaratır. Ferit görmeye katlanamayacağı bir manzaraya tanık olurken, kendini bir anda Seyran ile karşı karşıya bulur.

YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 66. bölümün sonrasında seyirciler 75. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 75. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yalı Çapkını bölümlerini bu linkten takip edeilirsiniz.