YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 13. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 75. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 66. bölümün sonrasında seyirciler 75. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 75. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.