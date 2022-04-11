Üç Kuruş Şesu öldü mü? Üç Kuruş 'Şesu' Uğur Yıldıran diziden çıkıyor mu?

Üç Kuruş Şesu öldü mü sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan diziden detaylar gelmeye devam ediyor... Üç Kuruş 'Şesu' Uğur Yıldıran diziden çıkıyor mu?

ÜÇ KURUŞ ŞESU ÖLDÜ MÜ?

Üç Kuruş'un 21. Bölümünde; Şahin'in sağ kolu Müslüm'ü kaçırıp konuşturan Kılıç, Şahin'i tuzağa düşürdü. Canından olmak istemeyen Şahin, bir kez daha abisi ve arkadaşlarını satmak zorunda kaldı. Kendisine kurulan tuzağı öğrenen Kılıç, Şesu'nun eşi Peri'yi esir aldı ve başına silah dayadı. Durumu gören Şesu, Kartal'a yalan söylemek zorunda kaldı. Kılıç, Şesu'yu vurdu ve Şahin'e temizlemesini söyledi.

ÜÇ KURUŞ ŞESU KİM?

Kartal'ın sağ koludur. Peri lakaplı Perihan'ı seviyor.

UĞUR YILDIRAN KİMDİR?

Uğur Yıldıran (26 Temmuz 1981, İstanbul), Türk oyuncu, dansçı ve aksiyon yönetmeni.

Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamlamıştır. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir. 2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise'ye dansçı olarak eşlik etmiştir. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında yapmıştır. 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında diziden ayrılmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Filinta : Garbis

İçerde : Selim

Çukur : Kemal Yaman/ Maskeli Ninja

Üç Kuruş : Şesu

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