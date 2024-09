Tutto Passa ne demek? Hepimiz zaman zaman zor anlar yaşarız. Hayat, beklenmedik sıkıntılar ve streslerle dolu olabilir. Ancak "Tutto Passa" sözü, bu anların gelip geçici olduğunu hatırlatır ve insanlara dayanma gücü verir. Peki, Tutto Passa ne demek?

TUTTO PASSA NE DEMEK?

"Tutto Passa" İtalyanca kökenli bir deyim olup, dilimize yerleşmiş olan bir ifadedir. Tam çevirisi "Tuttogeçer" ya da "Her şey geçer" anlamına gelir. İtalyanca'da "Tutto" kelimesi "her şey", "passa" ise "geçer" anlamındadır. Bu ifade, özellikle zor zamanlarda insanlara moral vermek amacıyla kullanılır. Hayatın iniş çıkışlarla dolu olduğunu, ama her şeyin sonunda geçeceğini hatırlatır.

Tutto Passa, günlük hayatta yaşadığımız küçük sıkıntılardan daha büyük problemlerle başa çıkarken bile kullanılabilecek bir ifadedir. Bir iş yerinde yoğun bir dönemdeyken, ilişkilerde yaşanan sorunlar sırasında ya da sağlık problemleriyle mücadele ederken bu deyiş, geçici zorlukları hatırlatarak iç huzuru sağlar. Özellikle kişisel gelişim ve farkındalık alanında sıkça kullanılan bir mottodur.

Tutto Passa, insanların yaşamlarına daha olumlu bir bakış açısı kazandırır. Hayatın sürekli değişim içinde olduğunu ve zorlukların da bu değişimin bir parçası olduğunu vurgular. Olumsuzluklar karşısında sabır gösterip zamanın iyileştirici gücüne güvenmek, bu sözün temel felsefesidir. Sonuçta, ne kadar büyük olursa olsun, her sıkıntı zamanla geçer.