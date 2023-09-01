Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, Tarkim katılım endeksine uygun mu? Tarkim Bitki Koruma halka arz katılım endeksi için uygun mu, değil mi?

Tarkim katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onaylaması ile birlikte gündeme geldi ve merak edildi. Tarkim Bitki Koruma Sanayi halk arz onaylandı ve Tarkim katılım endeksine uygun mu? Sorusus yatırımcılar tarafından merak edilmekte olan konular arasında yer aldı. Peki, Tarkim katılım endeksine uygun mu? Tarkim Bitki Koruma halka arz katılım endeksi için uygun mu, değil mi?

TARKİM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Tarkim Bitki Koruma halka arz detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Tarkim Bitki Koruma katılım endeksine uygun olup olmadığı onaylı izahname ile birlikte duyurulacak ve netlik kazanacak. Tarkim Bitki Koruma'nın 3 – 4 Eylül tarihleri arasında halka arz edilmesi bekleniyor. Tarkim Bitki Koruma'nın onaylı izahname ile birlikte duyurulacak katılım endeksi durumu ile birlikte haberimiz güncellenecektir.