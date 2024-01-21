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Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir?

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Survivor All Star 2024'ün yeni yedek yarışmacısı Aysu Keskin'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Aysu Keskin kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Aysu Keskin'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Survivor All Star 2024 Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor All Star 2024'te yer alan yeni yedek yarışmacı Kardeniz kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmasında yer almakta olan yarışmacılar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve biyografileri araştırılıyor. Survivor Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 Kardeniz hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

SURVİVOR AYSU KESKİN KİMDİR?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk basketbolunun başarılı isimlerinden biri olarak bilinen Aysu Keskin, 177 cm boyundadır. Basketbol kariyerine Genç Milli Takım'da başlayan Aysu Keskin, yetenekleriyle dikkat çekmiş ve Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında profesyonel kariyerine devam etmiştir.

Kariyerine Genç Milli Takım ile başlamış olan Aysu Keskin, daha sonra birçok farklı takımda başarılı performanslarıyla tanınmıştır. Kariyeri boyunca TED Ankara Kolejliler, Ordu, Tosyalı, Samsun, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi önemli takımlarda forma giymiş ve takımlarına önemli katkılarda bulunmuştur.

SURVİVOR AYSU KESKİN HANGİ YIL YARIŞTI?

Aysu Keskin, 2023 yılında yayınlanan ünlüler-gönüllüler formatındaki bir mücadelede de yer almış, hem spor kariyeri hem de kişisel yetenekleri ile izleyicilerden büyük ilgi görmüştür.

Emir Ceran
Emir Ceran
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