SURVIVOR ALL STAR 2025 yarışmacıları kimler? All Star ve Gönüllüler takımında kimler var?

"Survivor All Star 2025" yarışmacıları resmi olarak açıklandı. All Star formatında daha önceki sezonlarda başarılı olmuş ve dikkat çeken isimlerin yer aldığı görülüyor. Birçok kişi, yeni sezonda hangi yarışmacıların yer alacağını merak ediyor. Peki, Survivor All Star 2025 yarışmacıları kim?

SURVIVOR ALL STAR 2025 YARIŞMACILARI KİM?

All Star Takımı: İsmail Balaban, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıçcı.

