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Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var?

Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var?
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Survivor All Star 2025'in ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Survivor All Star 2025 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı da büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var?

Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var? soruları gündeme geliyor. Survivor All Star 2025 yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlanmasının ardından "Survivor All Star 2025 ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var? Survivor All Star fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR ALL STAR 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu sene All Star ekibi ile seyircisiyle buluşacak. Survivor All Star 2025 tanıtım fragmanın yayınlanmasının ardından yarışmacılar ve ne zaman başlayacağı merak edildi. Survivor All Star 2025 1 Ocak Çarşamba günü Tv8 ekranlarında yayınlanacak.

Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var?

SURVİVOR ALL STAR 2025 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor All Star 2025 Kadrosu

  • Zeynep Alkan
  • Serenay Aktaş
  • Batuhan Karacakaya
  • Adem Kılıç
  • İsmail Balaban
  • Ayşe Yüksel
  • Sema Aydemir
  • Barış Murat Yağcı
  • Yağmur Banda

Survivor 2025 Gönüller Takımı

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgoz
  • Mevlüt Koçak
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

SURVİVOR ALL STAR 2025 FRAGMANI İZLE

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