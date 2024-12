Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var?

Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var? soruları gündeme geliyor. Survivor All Star 2025 yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlanmasının ardından "Survivor All Star 2025 ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var? Survivor All Star fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR ALL STAR 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor bu sene All Star ekibi ile seyircisiyle buluşacak. Survivor All Star 2025 tanıtım fragmanın yayınlanmasının ardından yarışmacılar ve ne zaman başlayacağı merak edildi. Survivor All Star 2025 1 Ocak Çarşamba günü Tv8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR ALL STAR 2025 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor All Star 2025 Kadrosu

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor 2025 Gönüller Takımı

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR ALL STAR 2025 FRAGMANI İZLE