Survivor 2025 takım oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'in ilk ödül oyununu hangi takım kazandı ve ada konseyinde neler yaşandığı gündeme geliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 yarışmasında dün akşam All Star ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele verdi.Survivor All Star 2025 1 0cak Çarşamba ilk bölümünde neler oldu?

SURVIVOR 2025 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025, TV8 ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın ilk gününde takımlar, heyecan dolu bir takım oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda üstün performans sergileyen Kırmızı takım, zorlu mücadeleden galip ayrıldı. Böylece All Star ekibi, ilk günlerini rahat bir şekilde geçirme şansı yakaladı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı, Gönüllüler takımından Göksu oldu. Haftanın ada konseyi sırasında alınan karar ile Göksu, elemeye kalan isim olarak belirlendi.

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda