Survivor 2025 takım oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025, yeni sezonuyla 1 Ocak 2025 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında başladı. Survivor ilk takım oyununu kim kazandı ve eleme adayı açıklandı mı merak ediliyor. İlk bölümde yarışmacılar ödül oyununda kıyasıya mücadele etti ve ardından yapılan ada konseyinde yeni sezonun sürpriz kuralları açıklandı. Peki, Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025'in ilk ödül oyununu hangi takım kazandı ve ada konseyinde neler yaşandığı gündeme geliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 yarışmasında dün akşam All Star ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele verdi.Survivor All Star 2025 1 0cak Çarşamba ilk bölümünde neler oldu?
SURVIVOR 2025 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star 2025, TV8 ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın ilk gününde takımlar, heyecan dolu bir takım oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda üstün performans sergileyen Kırmızı takım, zorlu mücadeleden galip ayrıldı. Böylece All Star ekibi, ilk günlerini rahat bir şekilde geçirme şansı yakaladı.
SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2025'te ilk eleme adayı, Gönüllüler takımından Göksu oldu. Haftanın ada konseyi sırasında alınan karar ile Göksu, elemeye kalan isim olarak belirlendi.
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda