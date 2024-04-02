Masada 3 senaryo var! Fenerbahçe'nin tarihi olağanüstü genel kurulu başladı, Ali Koç konuşuyor. Koç'un açıklamaları sonrası Süper Kupa finaline çıkmamanın cezası ne, merak edildi.

SÜPER KUPA FİNALİNE ÇIKMAMANIN CEZASI NE?

Ali Koç, Süper Kupa finaline çıkmamanın cezasının bir sonraki yıl Türkiye Kupasından men edilme olduğunu ifade etti.

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ

MADDE1 - KUPAYA KATILIM

(1) Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım ile

Türkiye Kupası'nı kazanmış olan takım arasında oynanır.

(2) Bununla birlikte bir önceki sezon Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım, aynı zamanda

Türkiye Kupası'nı da kazanmış ise; Türkiye Kupası'nda final oynayan takım Süper Kupa'ya

katılır.

MADDE 2 - MÜSABAKA SİSTEMİ

(1) Müsabaka TFF tarafından belirlenen tarafsız bir sahada tek maç olarak oynanır.

(2) Müsabakanın normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka 15'er

dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devreleri sonunda da beraberliğin devam etmesi

halinde kazanan takım penaltı atışları sonucunda belirlenir.

MADDE 3 - SEREMONİ ve ÖDÜLLER

(1) Müsabakayı kazanan takıma TFF tarafından kupa verilir.

(2) Müsabakada yer alan takımlara, bu başarılarını temsil eden 75'er adet madalya verilir.

(3) Her iki takımın ve hakemlerin müsabaka sonunda yapılacak seremoniye katılmaları

zorunludur.

(4) Futbolcular müsabaka esnasında giydikleri forma setleriyle; diğer kişiler ise müsabaka

esnasında üzerlerinde yer alan kıyafetle ödül seremonilerine katılmak zorundadırlar.

MADDE 4 - TRİBÜN DÜZENLEMESİ ve ORGANİZASYON

Tribün düzenlemesi ve organizasyon hakkı TFF'ye aittir. Müsabaka öncesinde, esnasında ve

sonrasında herhangi bir olay çıkması halinde olaylara sebebiyet veren taraftarların

eylemlerinden kulüpleri sorumludur.

MADDE 5 - GELİRLER ve HASILAT DAĞITIMI

(1) Kupa müsabakasından elde edilecek bilet satış gelirleri dışındaki tüm gelirlerden (medya

hakları gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri, vb.) organizasyona ilişkin (vergiler dahil

olmak üzere) her türlü masraf çıktıktan sonra kalan meblağın % 10'u TFF payı olarak TFF'ye

ayrılır.

(2) TFF payı ayrıldıktan sonra kalan meblağın % 60'ı galip gelen takıma, % 40'ı mağlup olan

takıma dağıtılır.

MADDE 6 - KULÜPLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

(1) Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp,

takip eden sezon Türkiye Kupası'na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper

Kupa'da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa'nın organizasyonu için yapılan

masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF'nin karşılaşacağı maddi, manevi

her türlü zararı (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezai

şart, tazminat, vb. dahil) tazminle yükümlü olduğu gibi, Süper Kupa'nın ticari haklarından

elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

(2) Kulüpler, Süper Kupa markasının değerinin arttırılması yönünde TFF tarafından yapılacak

her türlü faaliyete destek verecek ve bu faaliyetlerde aktif olarak yer alacaklardır.

(3) Süper Kupa'da mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri masraflarını

kendileri karşılarlar. Kulüpler kendi aralarında masrafların paylaşımı ve benzeri amaçlı

sözleşmeler yapabilirler.

(4) Kulüpler, Ek'te belirtilen Zaman Çizelgesi'ne uymak zorundadırlar.

(5) Süper Kupa'da yer alan kulüpler, kupa müsabakasında, bulundukları ligin statüsünde

belirtilen ve bu statüde aksi açıkça belirtilmeyen tüm hususlara uymakla yükümlüdürler.

MADDE 7 - OYUN KURALLARI

Müsabakada IFAB tarafından belirlenen Uluslararası Futbol Oyun Kuralları uygulanır.

MADDE 8 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

(1) Müsabakaya katılacak kulüplerin futbolcularının lisans işlemlerinin tamamlanmış olması

zorunludur.

(2) Süper Kupa'da yer alan kulüpler, bu kupa müsabakasında, ancak bulundukları ligin

statüsünde belirtilen oyuncu uygunluğuna sahip futbolcuları oynatabilirler.

(3) Süper Kupa müsabakasının sezon bittikten sonra oynatılması halinde, futbolcular o sezona

ait lisanslar ile müsabakaya katılabilirler.

MADDE 9 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER

Kulüpler,

a) Kulüplerin müsabakada görevli ve sahada yer alması zorunlu bir adet doktor,

b) Saha kenarında düzenlenmiş özel yerlerde oturmaları kaydıyla yedek futbolcular ve (ihraç

hariç) oyundan çıkan futbolculardan başka her iki kulübe mensup Yönetim Kurulu tarafından

atanmış ve Akreditasyon Talimatı'na uygun akredite olmuş kişiler arasından;

• 1 adet Yönetici

• 1 adet Teknik Sorumlu

• 1 adet Antrenör

• 1 adet Kaleci Antrenörü veya bir adet Antrenör

• 1 adet eşofmanlı Fizyoterapist veya Masör

• Yabancı Teknik Sorumlular için bir adet tercüman veya yabancı futbolcular için

iletişim kurmak üzere bir adet tercüman (Bir kişiden fazla olamaz.)

olmak üzere futbolcular haricinde toplam yedi kişi girebilir.

MADDE 10 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Bu müsabaka ile ilgili olarak futbolcular da dahil olmak üzere tüm futbolcular, kulüpler ile

görevli ve yetkililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

A) KIRMIZI KART UYGULAMALARI

(1) Müsabakada hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular,

Futbol Disiplin Talimatı'na göre idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir

resmi müsabakada oynayamazlar.

(2) Bu müsabakadaki eylemleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından

cezalandırılan futbolcular ve diğer kişiler, cezaları infaz edilinceye kadar hiçbir resmi

müsabakaya katılamazlar.

(3) Profesyonel Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakaları dışında bulunan diğer

kategorilere ait müsabakalar nedeniyle ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından

verilmiş cezası bulunan futbolcular cezalarını tamamlayıncaya kadar hiçbir resmi müsabakaya

katılamazlar.

B) İDARİ TEDBİRLER

Eylemleri nedeni ile TFF tarafından idari tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin

Kurulu'na sevk edilen futbolcu, teknik adam sağlık ekibi çalışanı, yönetici ve diğer ilgililer,

haklarındaki tedbir kararı kalkmadan takip eden hiçbir resmi müsabakaya katılamazlar.

Ayrıca bu kişiler hiçbir şekilde akredite edilmezler.

C) SARI KART UYGULAMALARI

(1) Süper Kupa'da görülen sarı kartlarTürkiye Profesyonel Ligleri'nde ya da Türkiye

Kupası'nda geçerli değildir.

(2) Aynı şekilde Türkiye Profesyonel Ligleri'nde ya da Türkiye Kupası'nda görülen sarı

kartlar ve sarı kart cezaları Süper Kupa müsabakasında geçerli değildir.

D) ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT UYGULAMASI

(1) Müsabakada topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı,

tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın

yasaktır.

(2) Herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını aşağılamak, tahrik veya taciz etmek

amacıyla; etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını veya

taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat

yapılması ya da bu içerikte pankart açılması veya benzeri eylemlerde bulunulması devamlılık

kıstası uygulanmaksızın yasaktır.

(3) Kulüplere, 1. fıkrada belirtilen yasağın ihlali halinde 100.000.-TL ve 2. fıkrada belirtilen

yasağın ihlali halinde 150.000.-TL para cezası verilir.

(4) Anılan fiil ırkçılık içerirse sorumlu kulübe yukarıdaki para cezası yanında ev sahibi olarak

oynayacağı ilk resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası verilir.

E) SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI UYGULAMASI

Süper Kupa müsabakasından dolayı seyircisiz oynama cezasının verilmesi halinde, bu ceza

kulübün ev sahibi olarak oynayacağı ilk resmi müsabakasında infaz edilir.

MADDE 11 - TAKIMLARIN KULLANACAKLARI FORMA SETLERİ

Takımlar, müsabakada TFF tarafından takip eden sezon için onaylanmış forma setlerini

kullanmak zorundadırlar.

MADDE 12 - MEDYA

(1) Müsabakadan bir gün önce TFF tarafından belirlenecek bir yerde her iki takımın teknik

direktörü ve bir futbolcusunun katılacağı ortak bir basın toplantısı düzenlenir.

(2) Müsabaka bittikten sonra da her iki takımın teknik direktörü ve müsabakada oynamış iki

futbolcusunun basın toplantısına katılmaları zorunludur. Müsabaka sonrası yapılacak olan

basın toplantılarından ilkine kaybeden, ikincisini ise kazanan takım katılır.

(3) TFF basın toplantıları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

(4) Medya hakkında ayrıca belirtilmeyen hususlarda Yayın Talimatı hükümleri uygulanır.

MADDE 13 - GÜVENLİK

(1) Müsabaka güvenlik organizasyonunu TFF yapar.

(2) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya

maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya

yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek

diğer maddeler, vuvuzela veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine yakın bir seviyeye

ulaşabilecek diğer nesneler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri

cisimler, bulundurulamaz ve satılamaz.

MADDE 14 - KUPANIN TİCARİ HAKLARI

TFF, Süper Kupa'ya ilişkin ticari haklar ile her türlü fikri ve sınai hakkın münhasıran

sahibidir ve bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi TFF'ye aittir.

A) Sponsorluk ve Reklam Hakları

a) TFF, müsabakanın oynandığı stadyumun saha kenarı reklam panolarının ticari kullanım

hakkına münhasıran sahiptir. Müsabakanın oynandığı stadyumun içinde ve/veya üstünde TFF

tarafından belirlenen sponsorlara ait olanlar dışında herhangi bir ticari kuruluşun reklamları

bulunuyorsa bunlar, TFF'nin münhasır yetkisini korumak amacıyla kapatılır. Söz konusu

kapatma çalışmaları ile ilgili her türlü masraf TFF tarafından karşılanır.

b) TFF, Süper Kupa'ya isim sponsoru belirleme hakkına sahiptir. Böyle bir belirleme

yapılması halinde, Kupa'ya katılma hakkı kazanmış olan kulüpler, isim sponsoruna tanınan

haklara uymakla yükümlüdürler.

c) TFF, Kupa müsabakasının oynandığı stadyumda bulunan basın toplantısı odası, karma alan

ve flaş röportaj dahil olmak üzere tüm medya uygulamalarının yapılacağı alanlarında İsim

Sponsoru ve Kupa'ya ilişkin logodan oluşan kompozit logo ile diğer sponsorların logolarını

içeren panolar bulundurma hakkına münhasıran sahiptir.

d) TFF, müsabakanın oynandığı stadyumda teknik imkanların yeterli olması durumunda,

skorboardlardan reklam yayınlama hakkına münhasıran sahiptir.

e) Müsabaka günü müsabakanın oynandığı stadyumun içinde ve/veya çevresinde etkinlik

yapma hakkı münhasıran TFF'ye aittir.

f) TFF tarafından belirlenen ve/veya onaylanan sponsor, firma ve/veya markalardan başka

hiçbir firmanın veya markanın, Süper Kupa ve ona ait fikri sınai haklardan yararlanması,

ticari amaçlarla markalarını ilişkilendirmesi, müsabakanın oynandığı stadyum içinde ve/veya

çevresinde reklam, tanıtım veya herhangi türden bir etkinlik yapması söz konusu değildir.

g) Sporcuların müsabakalarda taktığı kol armalarında TFF tarafından belirlenen sponsor

logosu kullanılabilir

h) Stadyumlarda bulunan saha kenarı panolarında TFF tarafından belirlenen sponsor logoları

kullanılabilir

B) Medya Hakları

TFF, Süper Kupa'ya ait, hali hazırda mevcut veya gelecekte geliştirilebilecek olan teknolojiler

vasıtasıyla kitle iletişiminin yapılabileceği her türlü medya iletişim aracıyla yayın ve yayın

nakil hakkının (TV, mobil, internet, radyo vs.) münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili her

türlü tasarruf yetkisi TFF'ye aittir. Medya hakları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki

haklardan oluşmaktadır:

a) Televizyon: Kupa müsabakasını canlı yayınlama ve yayınlatma hakkı; özet, geniş özet ve

banttan yayınlama ve yayınlatma hakkı; arşiv hakları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla

Türkiye'de ve tüm Dünya'da pazarlama, satış, devir ve dağıtım hakları.

b) Internet: TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) yazılım protokollerini

kullanan sistemler ile ISDN (Integrated Services Digital Network) aracılığıyla Türkiye dahil

tüm Dünya'da yayın nakil, pazarlama, satış, devir ve dağıtım hakları.

c) Radyo: Radyo aracılığı ile yurtiçine ve yurtdışına yayınlama ve yayınlatma, pazarlama,

satış, devir ve dağıtım hakları.

d) Mobil: Kupa müsabakasının hali hazırda mevcut ve ileride çıkabilecek her türlü mobil

iletişim aygıtıyla yurtiçine ve yurt dışına pazarlama, satış, devir, dağıtım ve yayın nakil hakkı.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 47 sayılı toplantısında kabul edilmiş

ve 24.07.2014 tarihinde TFF'nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak

yürürlüğe girmiştir.