Şark Bülbülü nerede çekilmiştir? Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları!
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Sevdiği kadınla evlenebilmek için başlık parası toplamak amacıyla İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini anlatan filmin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Peki, Şark Bülbülü nerede çekilmiştir? Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları kimler?
Kemal Sunal, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde beşik kertmesi olan Hatice ile Şaban'ın aşkı anlatılırken işler bambaşka yola gidecektir. Peki, Şark Bülbülü nerede çekilmiştir? Şark Bülbülükonusu ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul'da yapıldı.
Başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban'ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul'da çalışmak zorundadır.
Sesi ile İstanbul'da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
Ayşen Cansev- Hatice
Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
Osman Alyanak- Haydar
Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey