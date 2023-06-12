Alaattin İlyas Saral'ın, Belçika'dan Türkiye'ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Peki, Sarallar lideri yakalandı mı? Alaattin İlyas Saral yakalandı mı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral'a operasyon yapıldı. Peki,

SARALLAR LİDERİ YAKALANDI MI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinde polis tarafından gözaltına alınan Saral, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saral, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.