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Resmi Gazete bugün (29 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

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Resmi Gazete 29 Mayıs 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 29 Mayıs atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 29 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 29 Mayıs 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8562)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8563)

–– 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8564)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 15/9/2022, 28/9/2022 ve 14/12/2022 Tarihlerinde Ankara'da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8565)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın 1/6/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanmasının Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8566)

–– Menemen Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8567)

–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8568)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8569, 8570, 8571, 8572, 8573)

YÖNETMELİKLER

–– İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/37995 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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