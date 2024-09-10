Üye Girişi
Haberler

Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sakar Şakir filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sakar Şakir konusu, özeti ve Sakar Şakir oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sakar Şakir filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sakar Şakir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sakar Şakir filmini izleyecek olanların merak ettiği Sakar Şakir konusu nedir, Sakar Şakir oyuncuları kimler ve Sakar Şakir özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şakir sakarlığı ile çevresinde nam salmış bir adamdır. Kayseri de yaşayan Şakir in hayatı, İstanbul dan aldığı bir telgrafla bambaşka bir hal alır. Şakir in İstanbul da yaşayan amcası ölüm döşeğindedir ve ölmeden önce mirasını bırakacağı yeğenini görmek ister. Amcasının son anlarında yanında olmak isteyen Şakir, soluğu İstanbul da alır. Ancak o henüz yoldayken amcası hayatını kaybeder. Mirasın büyük kısmının Şakir e kaldığı öğrenen akrabaları ise, mirası onunla paylaşmak istememektedir. Tüm mirası ele geçirmek isteyen Şakir in akrabaları, onu ortadan kaldırmanın yolunu arar. Mirasın elinden alınması için kendisini türlü oyunların içinde bulan Şakir, sakarlığı sayesinde hepsinden kurtulmayı başarır.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Natuk Baytan

Kemal Sunal - Şakir - Hasan Titiz

Ali Şen - Hacı Şen

Adile Naşit - Fatma Şen

Ünal Gürel - Gardırop Fuat

Macit Flordun - Marmara Kazım

Necdet Yakın - Lüfer

Atilla Ergün - Şükrü

Kamer Sadık - Sabri

Hakkı Kıvanç - Çaycı

Ayfer Feray - Sevda

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal filmlerinden olan Sakar Şakir, 1977 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Sinema

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Eylül Ereğli, Selçuklu, Karapınar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Kumluca, Korkuteli 10-11 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'in ablası neden öldü? Narin'in ablası öldü mü, öldürüldü mü? Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şuursuz Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Eylül Çubuk, Gölbaşı, Pursaklar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 44 nerenin plakası? 44 plaka hangi şehre ait?
title