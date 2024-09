Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sakar Şakir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sakar Şakir filmini izleyecek olanların merak ettiği Sakar Şakir konusu nedir, Sakar Şakir oyuncuları kimler ve Sakar Şakir özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şakir sakarlığı ile çevresinde nam salmış bir adamdır. Kayseri de yaşayan Şakir in hayatı, İstanbul dan aldığı bir telgrafla bambaşka bir hal alır. Şakir in İstanbul da yaşayan amcası ölüm döşeğindedir ve ölmeden önce mirasını bırakacağı yeğenini görmek ister. Amcasının son anlarında yanında olmak isteyen Şakir, soluğu İstanbul da alır. Ancak o henüz yoldayken amcası hayatını kaybeder. Mirasın büyük kısmının Şakir e kaldığı öğrenen akrabaları ise, mirası onunla paylaşmak istememektedir. Tüm mirası ele geçirmek isteyen Şakir in akrabaları, onu ortadan kaldırmanın yolunu arar. Mirasın elinden alınması için kendisini türlü oyunların içinde bulan Şakir, sakarlığı sayesinde hepsinden kurtulmayı başarır.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Natuk Baytan

Kemal Sunal - Şakir - Hasan Titiz

Ali Şen - Hacı Şen

Adile Naşit - Fatma Şen

Ünal Gürel - Gardırop Fuat

Macit Flordun - Marmara Kazım

Necdet Yakın - Lüfer

Atilla Ergün - Şükrü

Kamer Sadık - Sabri

Hakkı Kıvanç - Çaycı

Ayfer Feray - Sevda

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal filmlerinden olan Sakar Şakir, 1977 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi.