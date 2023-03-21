Hristiyan dünyası tarafından her yıl dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli gösteriler ile kutlanan kutsal günlerden biri olan Paskalya bayram için geri sayım başladı. Vatandaşlar Paskalya bayramının ne olduğunu ve nasıl kutlandığını araştırıyorlar. Peki, Paskalya bayramı ne zaman, hangi gün? Paskalya bayramı nasıl kutlanır? Paskalya bayramı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tüm Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli ve en eski bayramlardan biri olan Paskalya 'da Hz. İsa'nın yeniden dirilişikutlanmaktadır. Katolik ve Ortodoks kiliselerinde tıpkı Noel Bayramı gibi farklı dönemlerde kutlanır. Hıristiyan alemi için kutsal kabul edilen Bayramın bu sene ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Paskalya bayramı ne zaman, hangi gün? Paskalya bayramı nasıl kutlanır? Paskalya Bayramı nedir? Detaylar haberimizde...

PASKLYA BAYRAMI NE ZAMAN , HANGİ GÜN?

Paskalya bayramı, Gregoryen Takvimi'ne göre 22 Mart ile 25 Nisan arasındaki Pazar günlerinden birine denk gelir. Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen Takvimi'ni temel aldıkları için kutlamalar genellikle Protestan ve Katolik kiliselerinden sonra gerçekleşir. Bu yıl Paskalya Bayramı 9 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Paskalya Bayramı'nda evlerde özel Paskalya çöreği yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur. Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır

PASKALYA BAYERAMI NEDİR?

Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak kabul edilmektir.Paskalya Bayramı'nda İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. Günde dirilişi kutlanır. Paskalyanın kelime kökeni İbranice'ye dayanan paskalya "dokunmadan geçmek" anlamına geliyor. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

Paskalya Bayramı Mart ve Nisan aylarında kutlanmaktadır ve tarihi her yıl değişir. Genellikle Nisan ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Her yıl baharın farklı aylarında pazar günü kutlanan Paskalya, iyiliğin, kötülüğün üzerindeki zaferini ve öldürülen Hazreti İsa'nın dirilişini işaret etmektedir. Hristiyan alemi için önemli dini günlerden birisidir. Paskalya bayramı dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler ileher yıl kutlanmaktadır.