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Paradise CANLI izle! NOW TV Paradise izleme linki!

Paradise CANLI izle! NOW TV Paradise izleme linki!
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Disney+ orijinal dizisi 'Paradise' Dünyanın önde gelen kişilerinin yaşadığı sakin bir topluktan yola çıkan hikaye, bir cinayetle sarsılıyor. Dizi, 'This Is Us'ın yaratıcısı Dan Fogelman ve başrol oyuncusu Sterling K. Brown'ın birlikteliği ile izleyicilere sunulacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Brown'a James Marsden, Krys Marshall, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom ve Charlie Evans gibi isimler eşlik ediyor. Dizi, yakında NOW'da izleyici ile buluşacak.

Disney+'ın orijinal yapımı olan "Paradise", politik gerilim ve dram türündeki sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Now'da TV özel yayını ile izleyiciyle buluşacak olan dizi, sırlarla dolu bir topluluğun derinliklerine inmeye davet ediyor. Paradise CANLI izle! NOW TV Paradise izleme linki!

PARADISE DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Disney+'ın orijinal yapımı olan "Paradise", politik gerilim ve dram türündeki sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. NOW'da TV özel yayını ile izleyiciyle buluşacak olan dizi, sırlarla dolu bir topluluğun derinliklerine inmeye davet ediyor. Paradise CANLI izle! NOW TV Paradise izleme linki!

PARADISE KONUSU NEDİR?

Dizinin yaratıcı koltuğunda, televizyon tarihinin efsanevi yapımlarından "This Is Us" ile tanınan Dan Fogelman oturuyor. Başrolü ise Sterling K. Brown üstleniyor.

Hikâye, dünyanın en güçlü insanlarının yaşadığı sakin ve güvenli bir toplulukta geçiyor. Ancak, eski ABD Başkanı'nın beklenmedik ölümüyle bu huzur bozuluyor. Olayın ardından başlayan soruşturma, geri dönülmez sonuçlar doğurabilecek büyük bir gizemi gün yüzüne çıkarıyor. Üstelik başkanı son gören kişi, Brown'un canlandırdığı güvenlik şefi Xavier Collins. Bu durum, onu olayların tam merkezine çekiyor ve izleyiciyi ters köşelerle dolu bir maceraya sürüklüyor.

PARADISE OYUNCULARI KİMLER?

Gerilim ve gizemi ustalıkla harmanlayan "Paradise", yıldız oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolde Sterling K. Brown yer alırken, ona James Marsden, Krys Marshall, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom ve Charlie Evans gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Canlı izle

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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