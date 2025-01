Her bölümü merak uyandıran ve izleyiciyi şaşırtmayı hedefleyen "Paradise", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Dizi, entrikalar ve sürpriz gelişmelerle dolu hikâyesiyle izleyicilere heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Paradise 1. bölüm tek parça HD izle!

PARADISE DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Disney+'ın orijinal yapımları arasına katılan politik gerilim ve dram türündeki "Paradise", NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyanın en etkili ve güçlü isimlerinin yaşadığı sakin bir toplulukta geçen hikâye, beklenmedik bir cinayetle büyük bir kargaşaya sürükleniyor.

PARADISE DİZİSİNİN KONUSU

Televizyon tarihine damga vuran "This Is Us" dizisinin yaratıcısı Dan Fogelman, bu kez gerilim dolu bir yapımla karşımıza çıkıyor. Başrollerden biri olan Sterling K. Brown ile birlikte sürükleyici bir anlatıya imza atan Fogelman, izleyiciyi ters köşelerle dolu bir maceraya sürüklüyor.

Dizi, eski ABD Başkanı'nın ölümünün ardından gelişen olayları konu alıyor. Onu hayattayken gören son kişi ise Xavier Collins karakteri. Güvenliğin başındaki isim olan Xavier (Sterling K. Brown), bu ölümün ardındaki sırları ortaya çıkarmaya çalışırken, kendini büyük bir komplonun içinde buluyor.

PARADISE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Gerilim ve gizem dozu yüksek olan bu 8 bölümlük yapımda Sterling K. Brown'a şu isimler eşlik ediyor:

• James Marsden

• Krys Marshall

• Julianne Nicholson

• Sarah Shahi

• Nicole Brydon Bloom

• Charlie Evans

