Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek'in kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Osman Nuri Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı. Birçok kişi Osman Nuri Civelek'in nasıl ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Osman Nuri Civelek öldü mü? Osman Nuri Civelek nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

OSMAN NURİ CİVELEK ÖLDÜ MÜ?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek'in kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Civelek'ten haber alamayan ailesinin ihbarda bulunması üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.

OSMAN NURİ CİVELEK NASIL ÖLDÜ?

Yapılan aramalar sonucunda, Civelek'in aracı Suğla Yaylası yakınlarında bulundu. Ardından ekipler gölet çevresinde arama çalışmalarına yoğunlaşarak Civelek'in cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan Civelek'in cenazesi, incelemeler için Azdavay Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerinde jandarma ekipleri, Civelek'in aracında da incelemeler yaptı. Civelek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Nuri Civelek, 2004-2024 yılları arasında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den yeniden aday olarak seçimlere katılan Civelek, seçimi kazanamamıştı.