Noktalı virgülden sonra büyük harfle başlanır mı? Yazım kurallarında bazen sık uygulamadığımız kuralları karıştırabiliyor veya uygulamada nasıl kullanıldığını unutabiliyoruz. En çok karıştırılan yazım kurallardan biri de noktalı virgülden sonra cümleye büyük harfle mi küçük harfle mi başlanmalı konusudur. Peki, Noktalı virgülden sonra büyük harfle mi başlanır? Cümleye noktalı virgülden sonra büyük harfle mi, küçük harfle mi başlanır? İşte, noktalı virgülden sonra gelen sözcük nasıl yazılır sorusunun yanıtı...

NOKTALI VİRGÜLDEN SONRA BÜYÜK HARFLE BAŞLANIR MI?

Noktalı virgül kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır ve sonraki sözcükle arasına bir boşluk konur. Sonra gelen sözcük -özel isim vs. değilse- küçük harfle başlar:

Örnek: Atatürk, kurumun ilerisi için büyük bir umut besliyor; akademik çalışmalar yapabilecek bir kuruluş olarak gelişmesini arzuluyordu. (Prof Dr. Zeynep Korkmaz - Cumhuriyet Döneminde Türk Dili)

NOKTALI VİRGÜL KULLANIMI

Noktalı virgül (;), bir noktalama işaretidir. Çoğunlukla kendi içinde virgülle ayrılmış grupları birbirinden ayırmak ve sıra cümleleri birbirinden ayırmak için; virgülden kuvvetli, noktadan zayıf bir duraksama işareti olarak kullanılır.

Cümle içinde elemanları birbirinden virgüllerle ayrılmış birden fazla tür veya takım varsa, bu grupları birbirinden ayırmak için kullanılır:

Erkek çocuklarına Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklarına ise İnci, Çiçek, Gönül ve Yonca adlarını verdi.

Gezi kapsamında şu ülkeler ve bahsi geçen şehirleri ziyaret edilecek: Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakü.

Anlamca birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan cümleler arasında kullanılır:

Şiirde konular artık alabildiğine genişliyor; biçim, ölçü, uyak önemini yitirerek yazıdan siliniyor; anlam gölgeler, karanlıklar, sisler arasına siniyor.

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır­mak için konur:

Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Özneden sonra virgül kullanılarak birbirinden ayrılmış sözcükler varsa özneyi belirginleştirmek için, özneden sonra konur:

Ali; arkadaşları Fahri, Hasan ve Rıza'dan daha çalışkan bir öğrenciydi.

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

Haberler.com - Gündem