Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Nişantaşı Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulup, 16/05/2012 tarih ve 6307 sayılı kuruluş kararıyla 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kamu tüzel kişiliğini kazanan bir Vakıf Üniversitesi olarak 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılında faaliyete başlamak üzere yükseköğretimindeki yerini almıştır.

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