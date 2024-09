Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Muhbir filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Muhbir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Muhbir filmini izleyecek olanların merak ettiği Muhbir konusu nedir, Muhbir oyuncuları kimler ve Muhbir özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUHBİRFİLMİ KONUSU NEDİR?

Kathryn Bolkovac (Weisz) Amerikalı bir polis dedektifidir. Gönüllü olarak Bosna'ya gider. Burada yaşananları ve özellikle de kadınların başına gelenleri hayretle izler. Üstelik tüm bu ahlaksız ticaretin arkasında bazı Birleşmiş Milletler görevlileri de vardır. Kathryn'in amacı yaşananları tüm dünyayla paylaşmaktır. Ama skandalın ucu yüksek yerlere dayanmaktadır ve gerçeği ortaya çıkarmak pek kolay olmayacaktır…

MUHBİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : LARYSA KONDRACKI

OYUNCULAR : RACHEL WEISZ(Oz The Great And The Powerful), MONICA BELLUCI (Fasle Kargadan), VANESSA REDGRAVE (Foxcatcher),

DAVID STRATHAIRN (Godzilla)