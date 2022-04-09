Müge Anlı tokat krizi! (VİDEO) Müge Anlı tokat sahnesi sonrası stüdyo buz kesti! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müge Anlı tokat krizi! (VİDEO) Müge Anlı tokat sahnesi sonrası stüdyo buz kesti!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla başvuran Kızılarslan ailesi, gerçeği öğrencince dünyaları başlarına yıkıldı. 3 çocuk babası evli adamı sevdiğini söyleyen ve dönmek istemeyen 20 yaşındaki kızını bir türlü ikna edemeyen acılı baba, kendine hakim olamayarak sarıldığı kızına bir anda tokat attı ve bayıldı. Müge Anlı tokat krizi! Müge Anlı tokat sahnesi nedir?

Müge Anlı tokat sahnesi stüdyoda buz kesti! Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla başvuran Kızılarslan ailesi, gerçeği öğrencince dünyaları başlarına yıkıldı. 3 çocuk babası evli adamı sevdiğini söyleyen ve dönmek istemeyen 20 yaşındaki kızını bir türlü ikna edemeyen acılı baba, kendine hakim olamayarak sarıldığı kızına bir anda tokat attı ve bayıldı. Müge Anlı tokat krizi! Müge Anlı tokat sahnesi nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kızılarslan ailesi, 20 yaşındaki kızlarının evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Müge Anlı tokat krizi! (VİDEO) Müge Anlı tokat sahnesi sonrası stüdyo buz kesti!

Serdar'ın lise yıllarından kızlarını takip ettiğini, para teklif ettiğini ve şiddet uyguladığını öne süren aile, kızlarının Serdar'a kaçtığını duyunca dünyaları başına yıkıldı. Serdar'la birlikte yayına katılan Sibel ise "Ben Serdal'ı seviyorum" dedi. Serdar ise "Ben kaçırmadım, kendisi isteyerek geldi" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı tokat krizi! (VİDEO) Müge Anlı tokat sahnesi sonrası stüdyo buz kesti!

Anne ve babası 20 yaşındaki kızlarını ikna etmek için her şeyi yaptı. Acılı baba, sarıldığı kızını bir türlü ikna edemeyince kendini bir anda kaybedip tokat attı. Tüm stüdyoyu şaşırtan o tokattan sonra baba bayıldı.

Müge Anlı tokat krizi! (VİDEO) Müge Anlı tokat sahnesi sonrası stüdyo buz kesti!

Haberler.com - Gündem

Müge Anlı İle Tatlı Sert, Müge Anlı, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title