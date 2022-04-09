Müge Anlı tokat krizi! (VİDEO) Müge Anlı tokat sahnesi sonrası stüdyo buz kesti!

Müge Anlı tokat sahnesi stüdyoda buz kesti! Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla başvuran Kızılarslan ailesi, gerçeği öğrencince dünyaları başlarına yıkıldı. 3 çocuk babası evli adamı sevdiğini söyleyen ve dönmek istemeyen 20 yaşındaki kızını bir türlü ikna edemeyen acılı baba, kendine hakim olamayarak sarıldığı kızına bir anda tokat attı ve bayıldı. Müge Anlı tokat krizi! Müge Anlı tokat sahnesi nedir?

MÜGE ANLI TOKAT SAHNESİ!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kızılarslan ailesi, 20 yaşındaki kızlarının evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti.

"BEN SERDAR'I SEVİYORUM"

Serdar'ın lise yıllarından kızlarını takip ettiğini, para teklif ettiğini ve şiddet uyguladığını öne süren aile, kızlarının Serdar'a kaçtığını duyunca dünyaları başına yıkıldı. Serdar'la birlikte yayına katılan Sibel ise "Ben Serdal'ı seviyorum" dedi. Serdar ise "Ben kaçırmadım, kendisi isteyerek geldi" ifadelerini kullandı.

KIZINA TOKAT ATIP BAYILDI

Anne ve babası 20 yaşındaki kızlarını ikna etmek için her şeyi yaptı. Acılı baba, sarıldığı kızını bir türlü ikna edemeyince kendini bir anda kaybedip tokat attı. Tüm stüdyoyu şaşırtan o tokattan sonra baba bayıldı.

Haberler.com - Gündem