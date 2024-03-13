Mesut Eray kimdir? AK Parti Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray kaç yaşında, nereli?
Mesut Eray kimdir? AK Parti Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir-Altıeylül Belediye Başkan adayı olan Mesut Eray'ın kim olduğu merak konusu oldu. Eray'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray oldu. Peki, Mesut Eray kimdir? AK Parti Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray kaç yaşında, nereli?
MESUT ERAY KİMDİR?
- Emekli Albay olan Mesut Eray, Altıeylül Belediyesi'nin Kurucu Başkan Yardımcılığını yaptı.
- Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından mühendislik alanındaki başarısını sürdürdü.
- Altıeylül Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Eray, şu anda Balıkesir OSB Bölge Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
- Aynı zamanda İŞBİR Elektrik Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak da görev alan Mesut Eray, kariyerindeki çeşitli görevlerle dikkat çekmektedir.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.