Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, konusuyla dikkat çekiyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi bu akşam 19. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi her Salı saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Mehmed, Bizans'ın bütün planlarını alt üst ederek Notaras'a gerekli cevabı verdikten sonra fetih hazırlıklarına ara vermeden devam etmektedir. Bununla birlikte çalışmalar sürerken paşalarına da dikkatli olmalarını tembih etmektedir. Bilhassa Baltaoğlu'na koruduğu mevziinin asla terk edilmemesini söyler. Ancak Baltaoğlu, Konstantinos'un tertibinin kurbanı olur. Diğer yandan Çandarlı, yeğeni Hayreddin'in kanının izini sürmekte, her yerde Rizzo'yu aramaktadır. Çandarlı öcünü alabilmek için gözünü karartıp Galata'ya girer. Konstantinos, Notaras'ın Sırplar ve Karamanoğlu ile kurmak istediği ittifakların boşa çıktığını görür, her şeye rağmen Papa'ya bir mektup yazar. Destek ister. Ancak Papalık bunu reddeder, yalnızca bir kişi hariç: Giovanni Giustianni. Giustianni her şeye rağmen Konstantiniyye'ye doğru yola çıkar.

