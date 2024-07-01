Üye Girişi
Haberler

Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü? Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Amerikalı oyuncu Martin Mull, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kızı Maggiel Mull, acı haberi "Ailesi ve meslektaşları tarafından derinden özlenecek" sözleriyle duyurdu.

Fernwood Tonight ve Roseanne, Sabrina the Teenage Witch ve Arrested Development dizileriyle bilinen ünlü oyuncu Maggiel Mull, 80 yaşında hayata veda etti. ABD'li sanatçının kızı Maggiel Mull, sosyal medyada üzücü haberi paylaşarak babasının uzun bir hastalıkla mücadele ettikten sonra öldüğünü açıkladı. Peki, Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü?

MARTIN MULL KİMDİR?

Martin Eugene Mull (18 Ağustos 1943 doğumlu müzisyen ve ressam olarak katkılarda bulunan Amerikalı bir komedi oyuncusuydu. Mull, Mary Hartman, Mary Hartman , yan ürünü Fernwood 2 Night ve ardından America 2 Night ile ekranda görünürlük kazandı. Diğer önemli rolleri arasında 1985 yapımı Clue filmindeki Albay Mustard, Roseanne'deki Leon Carp, Sabrina the Teenage Witch'teki Willard Kraft, Danny Phantom'daki Vlad Masters / Vlad Plasmius ve Arrested Development'taki Gene Parmesan yer alıyordu. Two and a Half Men'de uyuşturucu kullanan, esprili eczacı Russell rolünü tekrarlayan bir rolü vardı.

Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü?

MARTIN MULL ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncunun kızı Maggiel Mull, "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek." dedi.

Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Amerika Birleşik Devletleri Martin Mull Televizyon Gündem Sinema Magazin Yaşam Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

 Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Bakmadan Geçme

1 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? Protez tırnak en fazla ne kadar kalmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın riskleri neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü? Sinan Ateş davası ne zaman, ne oldu? Sinan Ateş davasında tutuklananlar kim? Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi kim? Sinan Ateş davası bitti mi, ne oldu? El titremesi neden olur, nasıl geçer? Ellerde titreme neyin belirtisi? Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı? 2024 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?
Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title