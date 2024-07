Fernwood Tonight ve Roseanne, Sabrina the Teenage Witch ve Arrested Development dizileriyle bilinen ünlü oyuncu Maggiel Mull, 80 yaşında hayata veda etti. ABD'li sanatçının kızı Maggiel Mull, sosyal medyada üzücü haberi paylaşarak babasının uzun bir hastalıkla mücadele ettikten sonra öldüğünü açıkladı. Peki, Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü?

MARTIN MULL KİMDİR?

Martin Eugene Mull (18 Ağustos 1943 doğumlu müzisyen ve ressam olarak katkılarda bulunan Amerikalı bir komedi oyuncusuydu. Mull, Mary Hartman, Mary Hartman , yan ürünü Fernwood 2 Night ve ardından America 2 Night ile ekranda görünürlük kazandı. Diğer önemli rolleri arasında 1985 yapımı Clue filmindeki Albay Mustard, Roseanne'deki Leon Carp, Sabrina the Teenage Witch'teki Willard Kraft, Danny Phantom'daki Vlad Masters / Vlad Plasmius ve Arrested Development'taki Gene Parmesan yer alıyordu. Two and a Half Men'de uyuşturucu kullanan, esprili eczacı Russell rolünü tekrarlayan bir rolü vardı.

MARTIN MULL ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncunun kızı Maggiel Mull, "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek." dedi.