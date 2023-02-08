Kahramanmaraş'ta olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar Marmara'da beklenen depremi araştırıyor. Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler, Anadolu Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler, İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler hangileri? gibi soruları soruyor. Peki, Marmara depremi hangi illeri etkiler? İstanbul kaçıncı derecede deprem bölgesi? Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Marmara depremi ne zaman olacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Birçok vatandaş İstanbul'da beklenen depremin hangi illeri ve ilçeleri etkileyeceğini merak ediyor. Peki, Marmara depremi hangi illeri etkiler? İstanbul kaçıncı derecede deprem bölgesi? Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler, Anadolu Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler, İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler hangileri? Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Marmara depremi ne zaman olacak? İşte detaylar haberimizde...

MARMARA DEPREMİ HANGİ İLLERİ ETKİLER?

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler:

Beyoğlu

Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Kemerburgaz – Göktürk

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy

İstanbul'da orta deprem riski taşıyan semtler, ilçeler

Beşiktaş,

Ortaköy Dereboyu,

İstinye çukuru,

Tarabya çukuru,

Üsküdar çukuru,

Beylerbeyi çukuru,

Küçüksu çukuru,

Paşabahçe-Beykoz çukuru,

Topkapı,

Bakırköy,

Bahçelievler,

Merter,

Şirinevler (bir kısmı),

Halkalı,

Nakkaşdere,

Esenkent,

Ömerli,

Büyükçekmece,

Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

Selimpaşa,

Silivri,

Çanta,

Gümüşyaka,

Kavaklı,

Yakuplu,

Esenyurt,

Avcılar,

Ambarlı,

Firuzköy,

Küçükçekmece,

Florya, Yeşilköy,

Ataköy ve Zeytinburnu,

Çayırbaşı çukuru,

Karaköy, Tophane,

Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

Eyüp,

Alibeyköy,

Sütlüce,

Balat,

Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

Kadıköy (Kurbağalıdere),

Moda (denize bakan kısmı),

Küçükyalı,

Kartal (Rahmanlar bölümü),

Tuzla (dere kısmı),

Dilovası,

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler hangileri?

İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:

Zeytinburnu Ayamama Deresi,

Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

Kanarya (Firuzköy kıyıları),

Esenkent,

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

Ambarlı ve Haramidere,

Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ FAY HATTI NEREDE?

Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı (batı segmenti) boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına göre bu alandaki deprem riski Silivri'den-Büyükçekmece açıklarına uzanan orta segmentten daha düşük olarak yorumlanabilir.

İSTANBUL KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

İstanbul Deprem Haritası Risk açısından hem 2'inci hem de 3'üncü grupta yer alan ve deprem riski yüksek olan illerin başında da İstanbul gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'da ise ilçelere ve semtlere göre deprem riskinde artış ya da azalma söz konusudur.