Son dönemlerde en çok merak edilen konulardan biri olan LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağı konusu netlik kazanıyor. LPG fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. LPG kullanıcıları, zam oranının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Peki, LPG zam var mı? LPG ne kadar zam gelecek? İşte detaylar..

LPG zam var mı? AKARYAKITA ZAM GELİYOR! LPG ne kadar zam gelecek?

LPG zam var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından LPG ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Arama motorlarında LPG zam ne zaman gelecek sorgulatılıyor. Peki, LPG zam var mı? AKARYAKITA ZAM GELİYOR! LPG ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

LPG ZAM VAR MI?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren oto gaza 69 kuruş zam bekleniyor.

LPG NE KADAR ZAM GELECEK?

Bu gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 69 kuruş artacak. Zammın ardından oto gazın litresi 18 lirayı aşacak. Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 18 lira 47 kuruşa, Ankara'da 18 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 9 kuruşa çıkacak.