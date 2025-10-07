Louren 'Yapıyoruz bu sporu' diyerek 2026 Premium ActiveWear Spor Giyim Koleksiyonu'nu tanıttı

Türk moda markası LOUREN, "Yapıyoruz Bu Sporu" sloganıyla 2026 Premium ActiveWear Koleksiyonu'nu Köşebaşı Nakkaştepe'nin boğaz manzarası ve yemyeşil doğasında düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. Davetliler, son dönemde Türkiye'de yükselen trend sporlardan padel deneyimi yaşarken, yoga atölyelerinde huzur dolu saatler geçirdi.

Günün sürprizi ise markanın yeni jingle'ının söz, beste ve düzenlemesini yapan başarılı sanatçı Su Soley'in müthiş sahne enerjisi ve dans ekibinin etkili performansıydı. Etkinlik alanında enerji yükselten dans gösterisi ve markanın kendine ait yapılan şarkısı konuklardan büyük alkış aldı. Tüm katılımcılar, LOUREN tasarımlarla etkinliğe katılarak renkli ve estetik bir atmosferde, tüm gün DJ Gizem Kömürcü eşliğinde eğlendiler.

"SEAMLESS VE HIGH COMFORT SERİLERİYLE YEPYENİ BİR DÖNEM"

Yeni koleksiyon; tayt, bra, büstiyer, crop, şort, tenis/padel eteği ve tulum gibi birçok farklı ve niş tasarımı bir araya getiriyor. Seamless ve High Comfort serileri, esnek kumaş teknolojisi, İtalyan kumaşları ve dikkat çeken kalıplarıyla hem spor hem de günlük yaşam için ideal bir görünüm sunuyor. Taytlarda paça boylarının kısa gelmesi sorununa dikkat çeken marka, çözümü standart ve uzun paça boyu seçenekleriyle, ayrıca web sitesinden kişiye özel seçenek sunarak müşterilerinin memnuniyetine önem gösteriyor. Her kadının kendine özgü bedene sahip olduğunu bilen, herkesin talebine uygun tasarımlar üreten marka, özellikle uzun boylu kadınların ihtiyacına yönelik geliştirilen özel kalıplar, kumaş kalitesi ve rahatlığıyla lansmanda tüm katılımcılardan tam not aldı.

Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, "Louren olarak, ülkemizin üretim ve tasarım gücünü gururla temsil ederek, yurtdışına açılıp global bir marka olmayı hedefliyoruz. 5 yıldır mayo, bikini pazarında bilinirlik sağladık. Ezberbozan yeni spor koleksiyonumuz ile ilk kez çıkış yapıyoruz. Sadece yaz sezonunda değil, tüm sezon kalıcı olmak ve müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için spor giyim ürünlerimizi herkesin sağlıklı yaşama hazır olduğu bu mevsimde tanıtmak istedik. Spor artık sadece bir aktivite değil, yaşam biçimi. Biz de bu anlayışla öncelikle kadın koleksiyonumuzla başladık. Çok yakında erkek koleksiyonlarımızla da spor giyimi hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SPORLA İÇ İÇE, SAĞLIKLA DOPDOLU BİR LANSMAN

Etkinliğin en ilgi çeken bölümlerinden biri, son yıllarda Türkiye'de hızlı bir yükseliş yaşayan padel oldu. Davetliler, antrenörler eşliğinde padeli deneyimlerken; yoga ile güneşli bir güne en huzurlu başlangıcı yaptılar. Yemyeşil bir doğada, eşsiz boğaz manzarasına karşı, sağlıklı ikramlarla, aktif yaşam ve estetik bir atmosferin birleştiği lansman; spor, sağlık, moda ve cemiyetten ünlü isimleri bir araya getirdi.

LOUREN HAKKINDA

2019 yılında kurulan Louren; öncelikler mayo–bikini–mayokini, beachwear, ev–uyku–iç giyim koleksiyonlarıyla kısa sürede dikkat çekti. Markanın 2026 Premium ActiveWear Koleksiyonu, yerli tasarım ve üretimi modern çizgilerle buluşturarak spor giyime güçlü bir giriş yapıyor. LOUREN, "Yapıyoruz Bu Sporu" sloganıyla, Türkiye'nin enerjik ve dinamik ruhunu tüm dünyaya duyurmak üzere modayla harmanlıyor.