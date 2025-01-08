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Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi?

Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray, Ocak ayında Avrupa'da büyük yankı uyandıracak transferle gündeme geldi. Leroy Sane ismi transfer gündeminin üst sıralarına yerleşti. Peki, Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi?

Sarı kırmızılılar, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Bayern Münih'ten Leroy Sane için kolları sıvadığı ileri sürüldü. Peki, Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi?

LEROY SANE GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Arma Sports Youtube kanalında Nevzat Dindar, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.

Dindar'ın açıklamaları şu şekilde: "Galatasaray, Marcus Rashford ve Leroy Sane için masada. Rashford da değerlendirme yapıyor. Leroy Sane, yazın serbest kalacak. Öyle bir avantajı var." "Galatasaray, ikisinden birini transfer etmek için yoğun bir temas halinde. Leroy Sane an meselesi, her an Galatasaray'a imza atabilir."

LEROY SANE KİMDİR?

Leroy Aziz Sané, sol kanat pozisyonunda oynayan Alman millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giymektedir. Sane, hızı ve top sürme yeteneğiyle tanınmaktadır.

Sané ilk profesyonel maçına 2014 yılında Schalke 04 formasıyla çıktı ve 2016 yılında 37 milyon Sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu. City'nin Premier League ve EFL Cup'ı kazanmasına yardımcı olduktan sonra 2017-18'de PFA Yılın Genç Oyuncusu seçilerek bu ödülü kazanan ilk ve şimdiye kadar tek Alman oyuncu oldu.

Sané, Almanya formasıyla ilk uluslararası maçına Kasım 2015'te çıktı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen kadroda yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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