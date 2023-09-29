Sinema dünyasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın hayranları, yeni filmi için heyecanla bekliyor ve "Nuri Bilge Ceylan yeni filmi ne zaman?" Sorusunu gündeme getiriyor. Bu hafta sinemaseverleri heyecanlandıran birçok yeni film vizyona girecek. Peki, Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyonda, sinemada, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar…

Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyonda, sinemada, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Nuri Bilge Ceylan yeni filmi ne zaman?

Özellikle 76. Cannes Film Festivali'nde yarışan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran ' Kuru Otlar Üstüne', bu haftanın dikkat çeken yapımlarından biri olarak sinemaseverlerle buluşuyor. Ancak Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi için çıkış tarihi henüz kesinleşmemiş gibi görünüyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyonda, sinemada, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar…

KURU OTLAR ÜSTÜNE NE ZAMAN VİZYONDA, SİNEMADA?

76. Cannes Film Festivali'nde büyük ilgi gören ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne", ücra bir kasabada görevini tamamlayan ve tayin bekleyen bir öğretmenin yaşadığı sıradışı hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Uzun zamandır beklenen film bugün (29 Eylül) tüm Türkiye'de sinemalarda vizyona giriyor.

KURU OTLAR ÜSTÜNE TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GIRECEK?

Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici gibi yetenekli oyuncuların başrolde olduğu bu Nuri Bilge Ceylan filmi, resim öğretmeni Samet'in hayatındaki anlamını sorguladığı bir yolculuğa odaklanıyor. Bu film, izleyicilere düşündürücü ve etkileyici bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. Uzun zamandır beklenen film bugün (29 Eylül) tüm Türkiye'de sinemalarda vizyona giriyor.

NURİ BİLGE CEYLAN YENİ FİLMİ NE ZAMAN?

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne" adlı film, 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye'deki ilk gösterimini gerçekleştirecek. Festival, 18 - 24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Filmin resmi vizyon tarihi ise 29 Eylül olarak belirlendi. Cannes Film Festivali'nde büyük beğeni kazanan ve orada ilk kez izleyiciyle buluşan film, Merve Dizdar, Musab Ekici, Erdem Şenocak, Münir Can Cindoruk, Ferhat Akgün, Yüksel Aksu, Cengiz Bozkurt, Ece Bağcı, Elit Andaç Çam, Onur Berk Arslanoğlu gibi deneyimli oyuncuları ağırlıyor.

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU NE?

"Kuru Otlar Üstüne" adlı film, Doğu Anadolu'daki bir köyde dört yıl boyunca zorunlu görevini tamamlayan ve İstanbul'a atanmayı bekleyen öğretmen Samet'in (Deniz Celiloğlu) yaşadığı olayları merkezine alıyor. Samet, meslektaşı Kenan (Musab Ekici) ile birlikte iki kız öğrenci tarafından cinsel tacizle suçlanır. Samet'in hayatı, meslektaşı Nuray (Merve Dizdar) ile tanıştıktan sonra kökten değişir. Film, bu karakterler aracılığıyla önemli konuları ele alıyor.

KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCULARI